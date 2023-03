Läänemaailm seadis Xi enne visiiti äärmiselt ebameeldivasse olukorda, kui ta pidi nüüd osutama au riigijuhile, kes on rahvusvaheliselt tagaotsitav 123 riigis. See, et Venemaa on Hiinast täielikus sõltuvuses, oli teada enne visiiti, aga Hiina ambitsioon on siiski olla maailma üks kahest suurjõust. Mis oleks saanud selle jaoks olla paremaks kinnituseks kui Venemaa nõusolek Hiina poolt pakutud rahuplaaniga, mida kuuldavasti oli enne visiiti veelgi Venemaale sobilikumaks muudetud.