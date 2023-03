Gruusiast võib saada Venemaa tagahoov. Eesti ja Euroopa pehme poliitika vajab muutust

„Gruusia valitsus sööb meie usaldust järjekindlalt. Nad ei tee mitte midagi. Ma ütleksin nii, et hoiak on praegu selline, et oleme kaotamas Gruusiat ja teeme veel viimase katse,“ märgib pikaaegne riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson. Iseloomustades oma viimase aja kontakte Gruusia ametiisikutega, lisab ta, et jutt on olnud ühene: „Sisepoliitika trendid ja riigi autoritaarsemaks muutumine välistavad üldse võimaluse, et Gruusia võiks niipeagi saada EL-i liikmeks, aga ka kandidaatriigi staatuse saamise.“