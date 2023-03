Minu kodusel Võrumaal erakond mandaadi säilitas, aga eks kandidaatidel oli siingi vesi ja vile peal, et hääli saada. Sest erakonna maakonnaorganisatsioonid on küll olemas, aga ongi ainult nimekiri ja büroo, tegevust suurt pole. Aastaid on lubatud suuremat toetust kohapealsetele organisatsioonidele, ja sama kaua pole seda saadud...