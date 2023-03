KOLUMN | Mart Pukk: tahe sõpra aidata ja karistamatuse tunne maksab Elmar Vaherile nüüd julmalt kätte

No tule taevas appi, Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse instituudi doktorant ei teadnud sõnade liiderlik ja osavõtlik tähendust ning juba üle nädala muudkui jauratakse selle ümber. Möllatakse sotsiaalmeedias ja tavaajakirjanduses, mõnitatakse, otsitakse põhjuseid, miks doktorant nii rumal on, õigustatakse. Üks nutikas professorihärra leidis isegi, et sõnal liiderlik ongi kaks tähendust.