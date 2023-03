FAKTIKONTROLL | Kas Jaak Aaviksoo väited Eesti väikese maksukoormuse ning veel väiksema teaduse rahastamise kohta vastavad tõele?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas vastavad tõele Jaak Aaviksoo väited, et Eesti maksukoormus on tunduvalt madalam põhjamaadest ning riigi rahastusest teadus- ja arendustegevusse on keeruline selget arusaama luua.