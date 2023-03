JUHTKIRI | Sisepõlemismootoriga autod said Saksamaa survel uue elulootuse. See pole halb

Võib juhtuda, et 2035. aastast neid sellegipoolest enam ei müüda, aga vähemalt saavutas Saksamaa koos Itaalia, Poola ja Bulgaariaga selle, et avatuks jääb elektriautodele tehnoloogilise alternatiivi arendamise tee. Kui auto- ja kütusetootjad suudavad tootma hakata saastenormidele vastavat CO 2 -neutraalset kütust – nn e-kütust –, siis on sisepõlemismootoriga sõidukitel (ja nende teenindamise taristul) endiselt tulevikku. Kui mitte, siis tuleb elektriautode teenindamise taristusse rohkem investeerida ning elada kahtluste ja ebakindlusega, mis ulatusliku elektriautodele üleminekuga osal kasutusaladel vähemalt esialgu kaasnevad.