INTERVJUU | Mida tähendab tuumarelva Valgevenesse viimine? Ekspert: USA pole õnneks mänguga kaasa läinud

Laupäeval läks telekanali Rossija 24 eetrisse intervjuu president Vladimir Putiniga, kes rääkis Venemaa plaanidest vastata sellele, et lääs saadab Ukrainasse relvi. Enim kajastati teadet, et Kreml on otsustanud viia Valgevene territooriumile taktikalised tuumarelvad. Putini sõnul on Valgevene õhujõududel kümme lennukit, mis on valmis sellist relva kasutama. Peale selle on Venemaa andnud naaberriigile üle tuumarelva kandmiseks sobilikud Iskanderi raketisüsteemid. 1. juuliks plaanitakse lõpetada Valgevenesse tuumarelvahoidla rajamine. Lääs on seni reageerinud vaoshoitult. USA võimude teatel ei ole praegu tuumajõudude ümberpaigutamiseks põhjust ja samuti pole märke, et Venemaa oleks valmis tuumarelva kasutama.