Peeter Rahnel Janek Mäggile: kas Kõlvartit upitav Mäggi on mingi humorist?

Kui PR-mehed soovitusi pilduma hakkavad, kes erakonda peaks juhtima, peab see küll ohutuled kõigil põlema lööma. Janek Mäggi artikkel, kuidas Mihhail Kõlvart on parem esimees, on kui puder ja kapsad, ainult et süüa ei kõlba. Kirjatükki lugedes mõtlesin esmalt, et tegemist on peene huumoriga, mille mõistmiseks ei ole minule oidu antud.