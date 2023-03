FOTOD | Teatriauhinnad 2023. Enim auhindu Ugalale, Juhan Ulfsak pälvis lavastajapreemia

Lavastaja- ja kunstnikuauhind läks hiljuti n-ö ametlikus mõttes pillid kotti pakkinud Von Krahlile (aga vaadake siiski kava, teatritegemine pole Rataskaevu tänavalt kadunud. Ning Ekspeditsioon on heas hoos muidugi samuti). Lars von Trieri 2011. aasta filmi põhjal loodud lavastus „Melanhoolia“ tõi lavastajaauhinna Juhan Ulfsakile ja kunstnikuauhinna Edith Karlsonile. See lavastus on sünge, mõjub kohati lausa klaustrofoobselt ja on kunstiliselt väga meeldejääv.