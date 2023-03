EPL LONDONIS | „Talvemuinasjutu“ lavastaja: see, kuidas Sergo oma ideid füüsiliselt väljendab, aitab lavastuse keelt luua

Kui eestlane mängib Londonis Globe Theatre’i laval, siis ajendab see reisima nii mõndagi kultuurisõpra. Näha Sergo Varest „Talvemuinasjutus“ on üks asi. Ent peaaegu vastupandamatu on küsida pärast seda Shakespeare’i külgetõmbe kohta lavastajalt, kelle tööst lõviosa puudutab just selle klassiku näidendeid.