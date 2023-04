Ametnikud nuhivad riigi andmebaasides isiklikust huvist

„Ta on viinavõtja, käis hoovi mööda ja karjus, et tal on vähk,“ põhjendas tervishoiutöötaja tagantjärele, miks ta tuttava kohta andmebaasis päringuid tegi. „Tal pidi tulema puusaoperatsioon ja ütles, et sureb varsti ära.“ Tervishoiutöötaja nentis, et oleks saanud patsiendi kohta infot ka tema perearstilt, aga ei tahtnud küsida. „Perearst kindlasti ei oleks keelanud,“ arutles ta tagantjärele. Kuna tervishoiutöötaja ei tahtnud perearsti tülitada, aga teadis patsiendi isikukoodi, saigi ta tema andmeid vaadata. „Ta karjus, et vähk ja operatsioon ja kõik nii halvasti. Siis selgus, et oli healoomuline asi.“