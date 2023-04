„Kardan oma tütarde pärast.“ Afganistani EL-i missiooni töötajad ootavad siiani Euroopa riikide abi, et Talibani eest pääseda

Talibani jaoks on nüüd kõik, kes varasema valitsuse ja liitlastega koostööd tegid, „uskmatud“. See tähendab, et alates Talibani võimuletulekust on nad pidevalt põgenenud. Liigutakse ühest pelgupaigast teise, lapsed ei saa käia koolis ega vanemad töötada, et elatist teenida. „Me ei käi kusagil, istume toas,“ kirjeldas N. Telefonitorust on kuulda väikelaste kilkeid selle tõenduseks.