RAAMATUBLOGI: Kuidas tavainimestest saavad mõrvarid

Millegipärast on saatus määranud inimestele teed algusest lõpuni käänuliseks ja künklikus. Õnn ei oota kedagi tänavanurgal, seda tuleb otsida ning selle käigus teha vigu ning läbi elada pettumusi. Ja kui tundub, et oled leidnud õige teeotsa, siis kõrgem vägi vaid muigab ja mässib sind sedavõrd võrku, et väljarabelemine tundub võimatu.