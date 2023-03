Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et apteegis pakutakse raviks ka puukoort. Perearst Karmen Joller võrdleb seda väävelhappe kasutamisega vähiraviks. End Saaremaa murueidena esitlev ettevõtja ja loodustoodete müüja Maria Kaljuste ütleb, et ohtlikud on vaid šarlatanid, mitte ausad loodusravijad.