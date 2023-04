„Merejää kutsub tagasi...“ Eesti tuntuim polaaruurija Timo Palo töötab Haanjas rajameistrina

Eesti moodsaima rajatraktori kabiin näeb välja nagu kosmosejaam. See, et tõeliselt hea suusaraja tegemine on terve teadus ja juurde õppida võib palju, oli ka põhjus, miks Timo Palo võttis sügisel vastu pakkumise hakata Haanja suusa- ja spordikeskuse teiseks rajameistriks. Ta on tuhandeid kilomeetreid läbinud nii murdmaa- kui ka matkasuuskadel, teinud suusahooldust ja suuskadele imepeent libisemismustrit alla lihvinud, aga uus elukutse andis Timole võimaluse suusatamisele kui oma kirele läheneda veel ühest, seni tundmatust vaatenurgast.