SUUR LUGU | Leopard 2-ga Eestis harjutanud taanlased on veendunud: maailma parim tank!

Maailma võimsamate tankide vaieldamatusse paremikku kuuluv Leopard 2 harjutas veel hiljaaegu Eesti metsas ja põldudel. Just see masin on tihti välisuudiste pealkirjades, sest riburada saadavad riigid neid tanke Ukrainasse. Praegu peaks rindel olema juba ligi 50 ründemasinat.