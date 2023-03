Peielauas peksa ja koduuks põlema: viina raisanud mees sai karmi karistuse

Sume suveõhtu. Kamp tuttavaid koguneb ühes Tartu hoovis, et mälestada lahkunud sõpra. Kui võõrustaja on Tiidu* naisele Riinale* uue joogi ette kallanud, otsustab 37-aastane mees, et tema kaasa on küllalt trimbanud ja kallab Riinale tehtud viinakokteili maha. Mis edasi juhtub, erineb iga kohalolnu versioonis veidi, kuid üks on kindel: Tiit lõpetab õhtu haiglas, kus tal tuvastatakse ninaluumurd, hulk marrastusi ja verevalumeid.