Kiviti kaitsja on Anu Toomemägi-Kivistik aga on. See tuli välja selline.

Kivit on kohtu all oktoobris sotsiaalmeediasse paisatud video eest, milles ta Eesti hümni viisil laulab enda kirjutatud sõnu pealkirjaga „Моя страна сошла с ума“ (minu riik on hulluks läinud). Ta saadab ennast klaveril üksnes vasaku käega ja rõhutab, et Paciuse teos on nõnda primitiivne, et seda võiks ka kannaga mängida.