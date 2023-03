Arvan, et viimane, mida meie erakond praegu vajab, on halastamatu võitlus võimu ja esimehe koha pärast. Aga nimelt see ootab meid ees lähikuudel, kui volikogu otsustab juunis korraldada erakorralise kongressi. Ilmselt 15. aprillil see otsus tehakse ning Keskerakond valib taas juhatuse esimehe ja liikmed. Hetkel on erakonna juhi koha pärast valmis võitlema kaks inimest – praegune esimees Jüri Ratas ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Võib-olla tuleb kandidaate rohkem.