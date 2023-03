Vootele Päi: nüüd ei takista abieluvõrdsuse küsimust miski. Kui siis ainult Reformierakond ise

Reformierakonna edu tagab vastandumistaktika, kus alati on ohtlik „teine“, kelle eest Eestit kindlalt hoida. Abieluvõrdsuse tagamine järgmise nelja aasta jooksul tähendaks Reformierakonna poliitloogikas, et järgmistel valimistel oleks üks polariseeriv väärtus ja teema vähem.