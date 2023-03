FAKTIKONTROLL | Kas on tõsi, et Kaja Kallas andis vahetult enne valimisi riigiametnikele palgatõusuks 110 miljonit?

Facebooki leheküljed „Eesti Eest“ ja „Eesti Nüüd“ väidavad oma 28. märtsi postitustes, et peaminister Kaja Kallas eraldas vahetult enne valimisi 110 miljonit eurot riigiametnike 10%-liseks palkade tõstmiseks. Seda olukorras, kus riigi kulutusi on vaja kärpida miljardi euro jagu.

„See tähendab, et meie riigil pole raha, et kompenseerida tõusvaid hindu, tervishoidu ja haridust. Kuid see leiab vahendeid, et tagada bürokraatide armeele hea elu,“ kirjutas lehekülg „Eesti Eest“ oma postituses.