KOLUMN | Liisa Pakosta: alustav riigikogu saab tülitsemist viisakamalt, kui kasutada perelepitajate trikke

Solvamisega pole veel kedagi nõusse saadud - see on üks paljudest nõuannetest, mida perelepitajad tüllipööranud paaridele annavad. Tõsi ta on, et teist inimest alandades, solvates, tema üle ironiseerides kaob viimanegi lootus milleski kokku leppida. Sildistamine on sama kange mürk kasvõi milleski üksmeelele jõudmise vastu.