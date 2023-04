Epp Jalakas: enamik meist on loomult laisad. Aga kogume end, hakkame liigutama!

Täiesti tavalise inimesena olen loomult laisk ja teen neid asju, milleta hakkama ei saa ja mis on meeldivad. Vahel ju võib pingutada, aga regulaarselt ja süstemaatiliselt seda teha on tüütu. Liikumine on üha raskem internetiajastul, mil kogu maailm koju kätte tuuakse.

Et minul mõningane spordi- ja liikumishuvi on, lugesin põhjalikumalt 2022. aasta Eesti elanike liikumisharrastusega tegelemise kokkuvõtet, lootuses leida sealt seni kajastamata andmeid, sest on raske uskuda, et piisavalt aktiivsed pole umbes 60% meie täiskasvanutest ja 75% lastest. Kas on mingi nurga alt midagi küsimata jäetud või andmeid hirmuäratavamaks kirjutatud, et see hoiatavalt mõjuks?