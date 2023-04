Toomas Alatalu: Kremli sõjakad sõnumid maailmale ja oma rahvale

Seda kinnitab teinegi detail: eelmise laupäeva õhtul ütles Putin, et Valgevenesse paigutatavad Venemaa taktikalised tuumarelvad on n-ö tegevusvalmid 1. juuliks. Mõistagi pidas sõnum silmas NATO 11.-12. juuli toimuvat tippkohtumist Vilniuses, kus uue liikmena on kindlasti kohal Soome, ja NATO-Venemaa piir on sõna otseses mõttes uue ehk täispikkusega. Kogunenuil on kohe kohustus vastata Putini uuele eskalatsioonile.