Kuigi osale võib see tunduda oma absurdsuses aprillinaljana, algas tõesti just sellel päeval Venemaa eesistumine ÜRO julgeolekunõukogus. Samal ajal kui rahvusvahelise kriminaalkohus on kuulutanud Venemaa presidendi sõjakuritegude tõttu tagaotsitavaks, algas roteerumise korras Venemaa eesistumine selles organisatsioonis, mille eesmärk on toetada rahu.