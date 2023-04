Janek Mäggi: Eesti Energia juhtide palk on tavakodaniku jaoks suur, aga see on aus ja õiglane tasu

Loomulikult tundub Sutteri palk tavakodaniku jaoks suur, kuid see vastab turuolukorrale. Erafirmades saavad palgatud juhid sarnase töö ja vastutuse eest pigem rohkem kui vähem raha. Õiglane palk maandab riske, mis suurte summade üle otsustamisel on alati õhus.

Kuigi eriti viimane aasta oli energiasektoris pöörane, on väga raske uskuda, Eesti Energia on halvasti juhitud firma.

Emotsionaalsed hinnangud peaminister Kaja Kallase ja rahandusminister Annely Akkermanni suust, mida Eesti Energia kõike on valesti teinud, ei suutnud veenda, et lugu oleks teisiti. Sutteri tasakaalukas pikk intervjuu ERRis lõi temast pildi, kui targast juhist, kes tegi oma tööd pühendumise ja hoolega. Rahulik ja omakasupüüdmatu meel ka niivõrd laetud õhustikus, kus riigi kõige tähtsamad juhid tehtud tööd ei hinda, on austusväärne.

Kindlasti ei ole varasemad kokkulepped ainsaks õigustuseks, miks riigiettevõtte peab konkurentsikeelu eest endistele juhtidele aasta aega palgaga sarnast tasu ilma tööd tegemata edasi maksma. Peamine põhjus on ikka see, et teha senistel juhtidel võimalikult raskeks värske siseinfo – eelkõige selle info, mis on talletunud nende ajju – (alateadlik) kasutamine oma uues töökohas, mis võiks kahjustada Eesti Energia ärihuve.

Aasta on piisavalt pikk aeg, et inimene vabaks lasta, sest ta tahab edasi elada ja karjääri teha. Kersti Kaljulaid sai Euroopa Kontrollkojast naastes ja presidendiks saades „konkurentsikeelu“ eest igakuiselt rohkem raha, kui ta presidendina teenis. Kõlas samuti pööraselt. Euroopa poliitilised töölepingud kuldavad inimesed üle.