Mitmed Venemaa poliitikud aimavad, et Tatarski likvideerisid Venemaa eriteenistused, nagu ka Kirill Stremoussovi, sest mõlemad kippusid enne surma liiga palju rääkima.

Eelmise nädala tõeline pommuudis tuli pühapäeva õhtul Peterburist, kus paremäärmuslaste poolt Street Food Baris korraldatud üritust reklaamiti kui Venemaal tuntud, rohkem kui poole miljoni jälgijaga Z-sõjablogija Vladlen Tatarski loomingulist õhtut. Mees, kelle nimi oli varem Maksim Fomin, on tuttav ka eestlastele, sest just tema esines sõjakalt üritusel, kus Putin teatas uute territooriumite annekteerimisest. Tatarski rääkis, et kõiki võidame, kõiki, keda vaja, tapame, kõiki, keda vaja, röövime, ja kõik saab olema nii, nagu meile meeldib. Kõlab nagu tüüpiline vene šovinist.