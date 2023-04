SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa plaan loodes sõjalist kohaolekut suurendada ebaõnnestub. Nad ei saa sellega Ukrainaski hakkama

Peale Soome ühinemist NATO-ga andis Venemaa ähvardava lubaduse riigi lääne- ja loodepiirkonnas oma kohalolekut suurendada. See õnnestub neil aga ainult siis, kui sõda Ukrainas lõpeb kiiresti ja nende jaoks positiivselt, kuid selles osas arenguid pole.

Soome on nüüdsest ametlikult NATO liige, küllap peatselt liitub ka Rootsi. See muudab kaitseplaneerimise Läänemere piirkonnas palju lihtsamaks ja tõhusamaks. Soome integreerumine NATO-ga võtab kindlasti päris mitu aastat aega, aga ajalooline murrang Põhjamaade julgeolekupoliitikas on toimunud ning uus reaalsus sündinud.