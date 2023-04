FAKTIKONTROLL | Transsoolised inimesed ei ole järjest sagedamad massitulistajad. 97 protsenti ründajatest on mehed

Uute Uudiste artikkel viitab kolmele varasemale massitulistamisele, milles on väidetavalt olnud ründajateks transsoolised inimesed. Mõnel juhul ei ole ründajate sooline identiteet lõplikult kindlaks tehtud ja väide on esitatud ilma vajaliku kontekstita.

Seni teadaolevalt uurib Nashville’i politsei jätkuvalt ründaja tausta ja rünnaku motiivi. Vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas ründaja sooline identiteet on seotud tulistamisega, ütles kohalik politseiülem Drake, et politsei uurib „kõiki niidiotsi“.

„Nashville’i tulistaja kodust leiti politsei sõnul manifest, mis võib viidata asjaolule, et tegemist oli ideoloogiliselt motiveeritud rünnakuga,“ kirjutab portaal. „Samas ei soovi politsei manifesti sisu avaldada ja erinevad LGBT+ organisatsioonid nõuavad dokumendi salajas hoidmist. Nad väidavad, et manifesti sisu võiks juhtida tähelepanu kõrvale „tegelikult“ probleemilt, mis seisneb nende arvates liiga leebes relvaseaduses.“

2022. aasta Colorado massitulistamine toimus LGBTQ-ööklubis, kus tähistati drag queeni sünnipäeva. Rünnakus kahtlustatava kaitsjad on kohtudokumentides kirjutanud, et nende klient identifitseerib end väidetavalt mittebinaarsena. Ent eksperdid ja süüdistatava naabrid on väitnud, et see on tahtlik eksitamine. Eksperdid on sidunud väite ka kaitsetaktikaga: nõnda on teoreetiliselt võimalik pääseda karistust raskendavast vihakuriteo paragrahvist.

Endise naabri sõnul ei maininud ründaja kunagi, et ta on mittebinaarne. Samuti selgitas politseiuurija selle aasta alguses, et tulistajal oli neonatsistlik veebileht, ta kasutas internetis mängides homofoobseid ja rassistlikke väljendeid ning postitas pildi relvast, mis oli suunatud geiparaadile.

Seni pole tõendeid, et ründaja oleks end enne rünnakut mittebinaarsena identifitseerinud. Uurimisandmed ja tõendid näitavad vastupidi, et rünnak oli ideoloogiliselt motiveeritud LGBTQ+ kogukonna vastu. Seega ei vasta Uute Uudiste väide tõele, et Colorados toimunud rünnaku korraldaja oli transsooline või mittebinaarne.

Ülejäänud kaks viidatud juhtumit on teadaolevalt tõepoolest seotud inimestega, kes identifitseerisid end transsoolise või mittebinaarsena. Mõlemas juhtumis kannatas ründaja vaimsete häirete all.

2019. aastal Denveris toimunud koolitulistamises mõistis kohus süüdi transsoolise teismelise. Juhtum hõlmas kaht ründajat, kellest üks, toona 16-aastane nooruk, ütles uurijatele, et ta kavatses sihtida klassikaaslasi, kes teda pidevalt mõnitasid transsoolisuse pärast. Väidetavalt kannatas ründaja vaimsete häirete all.

2018. aasta Aberdeenis toimunud massitulistamise kohta ütles politsei, et ründajal diagnoositi 2016. aastal vaimne häire. Washington Post teatas , et ründaja kannatas bipolaarse häire all ja võitles juba keskkooli algusest raske depressiooniga, mis oli seotud tundega, et teda ei aktsepteeritud, kui ta hakkas identifitseerima end geina ja hiljem transsoolisena.