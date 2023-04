„Suveni köeti surnukehad metallurgiatehase ahjudes ära.“ Donbassi meeste karmid lood

Venemaa võimud on sõja algusest kinnitanud, et nad ei sunni Ukrainale kuulunud aladelt pärit mehi sõdima. Sellest hoolimata on reaalsus vastupidine: juba 2022. aasta juuliks oli hukkunud, teadmata kadunuks jäänud või vangi langenud 25 000 okupeeritud Donbassi meest. Okupandid varjavad kaotusi kiivalt, kuid on teada, et alates nende alade 2022. aasta sügisel annekteerimisest on okupandid meeste sõjaväkke ajamist jätkanud, muu hulgas on seadusi muudetud, et sõdima saaks saata kuni 60-aastaseid mehi. Lisaks võetakse mehi 2023. aasta aprillis esimest korda Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastite okupeeritud aladel Vene armee ajateenistusse. Lõsjanskõi selgitas LP-le, milliste nõksude abil ajavad okupandid okupeeritud aladel mehi rindele kahurilihaks.