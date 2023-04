Kui kallim elab topeltelu. Paljastatud Vene spioonid haihtusid, jättes maha šokis elukaaslased

Kreeka meedia teatel ütlevad sealsed julgeolekuallikad, et Campos Wittichi nimelist inimest ei olnud tegelikult olemas. Ta oli oma elukaaslasele väitnud, et ta isa oli Austriast ja ema Brasiiliast ning ta kasvas üles Viinis oma vanavanemate juures, kuid see ei olnud tõsi. Väidetavasti oli ta hoopis Vene luure eliitprogrammis töötav „illegaal“, keda oli Venemaal aastaid koolitatud välismaalast kehastama. Julgeoleku andmetel oli ta salaja abielus teise illegaaliga, kes esines kui Kreeka-Mehhiko juurtega Maria Tsalla ning tegutses Ateenas fotograafina ja pidas lõngapoodi. Mõlemad oli missioonile saatnud Vene luureteenistus. Töö pidi kestma aastakümneid.