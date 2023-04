Ringreis jääb ära. Vene teatri Nitja eestvedajad said Eestilt sissesõidukeelu

Varem kirjutas ERR , et mitmed kultuurikeskused, kus etendused toimuma pidanuks, ütlesid lepingu üles, kuna ringreisi korraldaja polnud neile tutvustanud trupi tausta. Ka kultuuriministeerium märkis, et Venemaalt pärit teatril ei ole praegu Eesti lavalaudadele asja.

Teisipäeval oli veel müügil kuus teater Nitja etendust erinevates Eesti linnades, muuhulgas Tartus Eesti Rahva Muuseumis, kus välja müüdud etendus pidi toimuma reedel, kuigi muuseum polnud isegi teadlik, et selline üritus nende lavale tulemas on.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonikoostöö osakonna juhataja Meelis Kompus märkis, et ministeerium teatri Eestisse tulekut ei toeta. „Kui üks kultuuriasutus on Venemaalt pärit ja on meile teadaolevalt esinenud näiteks 2019. aastal Krimmis ja tuuritab pidevalt ka Venemaal, siis siin kindlasti tekivad teatud kahtlused, kas sellisel trupil on kohta meie kultuurilavadel,“ sõnas Kompus.