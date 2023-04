Deniss Presnetsov: ärge laskuge madalale tasemele, et eemaldate haridusasutuste nimest sõna „vene“

Hiljuti kutsus Eesti Õpetajate liit loodavat koalitsiooni üles arvestama konkreetseid ettepanekuid ja soove eesti õppekeelele üleminekul. Need ettepanekud on pannud tõsiselt mõtlema selle üle, mis tegelikult toimub. Need panid peatuma ja mõistma, et peame töötama õpetajaameti prestiiži tunnustamise nimel ja motiveerima noori minema pedagoogikat õppima.