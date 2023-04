Venelased loobivad Peterburi Jaani kiriku eestlaste kogukonna tegemistele kaikaid kodaratesse

Märtsi lõpus ilmus ajalehes Eesti Kirik Eesti evangeelse luterliku kiriku piiskopi Tiit Salumäe kirjatükk, kus ta väljendas muret Peterburi Jaani kiriku pärast. Kuigi Eesti peatas Venemaaga kultuurisuhted kohe, kui nad Ukrainat ründasid, siis on Eestil Venemaaga sõlmitud 49-aastane leping kiriku kasutamiseks. Eks Eesti suhted Putini Venemaaga pole kunagi ülemäära sõbralikud olnud ja kirikut hallates on väiksemaid hõõrumisi varemgi ette tulnud, kuid nüüd on olukord päris käärima läinud.