REISIKIRI | Külaskäik suurvürst Gediminase juurde, kellest kõik vaimustunult räägivad

Baltimaade lõunapealinn Vilnius on paljudele eestlastele võrdlemisi tundmatuks jäänud. Osalt seetõttu, et lähireisi jaoks on sinna liiga pikk maa, ja kui juba kaugemale minna, siis Balti riikidest väljapoole. Või tundub Vilnius nii lähedal asuvat, et „sinna jõuab ju igal ajal minna“, kuid ometi jääb mingil põhjusel minemata.