RAAMATUBLOGI: Võitjad... Piibellike mõõtmetega Karulinna saaga lõpp

„Kõik meie lood on tegelikult rääkinud ühest asjast: alates päris esimesest. Mis rääkis posist, kes jõudis siit lausa NHL-i välja ja tuli perega tagasi koju, tema tütrest, kes leidis maailma parima sõbra, ühest kohutavast kuriteost ja armastusest, mis oli nagu elundi annetamine,“ võtab autor raamatu viimasel leheküljel triloogia kokku. „Pisaratest ja võitlusest, kallistusest ja naerust, lavast ja kitarrist ja tuhandepealisest publikust. Poisist, kes sündis kohas, kus keegi polnud jääd näinud, aga kes oli ühel päeval uiskudel kõigist kiirem, teistest lastest, kes said muul moel parimaks, poisist, kellest sai treener, ja nendest, kellest said lapsevanemad, ja tüdrukust, kes päästab helikopterit juhtides maailma. Noorest mehest, kes ei suutnud end iial kangelasena näha, aga kes suri kangelasena, kes jooksis tule poole, et päästa laps. Peredest ja sõpradest. Ronimispuudest ja seiklustest. Lõputust laanest ja kahest väiksest linnast ja kõikidest siinsetest inimestest, kes lihtsalt üritavad oma elu elada. Istuda paadis. Ajada lora. Saada null kala.