FAKTIKONTROLL | Sotsiaalmeedias levib kontekstita „Reporteris“ näidatud võltsuudis, mis pidi sarnaste eest hoopis hoiatama

Esimesena jagas fotot enda Facebooki lehel EKRE liige Mart Kallas: „See ei ole enam absoluutselt naljakas! Kanal 2 ja Reporter!! Miks selliseid uudiseid levitatakse? Kas eesti meedia tegelased tõesti arvavad, et see jääb Venemaal märkamata? Et seda ei kasutata propagandas ära? Kas te tahate tõesti sõda Eestisse?“. Postitust on jagatud 130 korda ja seda on näinud umbes 11 000 kasutajat.