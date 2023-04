Jaagup Ainsalu: alustame pööret riigikogust - igale saadikule oma jalgratas!

Julgeolekule ja toimetulekule rõhunud valimiskampaania on lõppenud, paraku ei pööratud selle käigus piisavalt tähelepanu linnaruumile ja liikuvusele kui inimeste igapäevast toimetulekut suurel määral mõjutavale tegurile. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt on välja toodud, et Tallinna ja Harjumaa elanikkonna kulud sõiduautodele on 1,5 miljardit aastas võrdluseks, et riigieelarve tulude kogumaht on 15,6 miljardit.