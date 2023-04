SÕJARAPORT | Teet Kalmus: aina jaburamaks läheb! Venemaa pani oma mitmikraketiheitja kokku Aliexpressist ostetud osadest

Aasta tagasi samal ajal olid Vene väed just lahkunud Kiievi alt ning iga päev lisandus üha uusi ja uusi leide Butšas ja Irpenis sooritatud kuritegudest tsiviilelanike vastu. Kuritegudest, milliseid polnud Euroopas nähtud pika perioodi vältel. Kuritegudest, mida me ei tohi unustada ja mille läbiviijad peavad saama karistuse.

Hiina teema sai viimastel päevadel jätku ning kui Xi Moskva visiidi eel ja ajal tegid paljud eksperdid oletusi-ennustusi, siis antud kontekstis oli oluline Hiina EL-i suursaadiku ootamatult otsekohesed ja selged sõnumid, et Hiina jaoks on nii Krimm kui Donbass Ukraina osa ja et Hiina on selles sõjas neutraalne ja ei anna seetõttu Venemaale relvastust.