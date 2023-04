VIDEO JA FOTOD | Assooride luksushotellist kujunes jäle tondiloss, kust on varastatud isegi liftid

Imeline vaade avaneb Vista do Rei vaatluspunktis. Paari nädala eest seisin minagi seal. Sadakond meetrit eemal parklas nägin aga stseeni, mis on seal kandis ilmselt tavapärane. Väikebussist väljus paar keskealist ameeriklannat. „Jumal küll, mis asi see on?“ imestas üks neist. Teine uuris vastu: „Kas see on kunagine sõjaväebaas?“