Urmo Soonvald: Kaja Kallase uus valitsus on viimaste aegade tugevaim, aga ikkagi plahvatusohtlik

Pole kahtlustki, et Kaja Kallase täna välja kuulutatud valitsuse koosseis on nimede poolest tugev ja piinlike üllatusteta, kuid riske on võetud omajagu ning plahvatusohtu on seal samuti. Uue valitsuse juures on suurim pettumus ja ootamatus, et sotside koosseisust jäi välja Jevgeni Ossinovski, nende tugevaim hääl koalitsiooniläbirääkimistel.