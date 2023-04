Suurim leke pärast Snowdeni juhtumit. Videomängufännide levitatud luuredokumendid osutusid ehtsaks

USA kaitseministeeriumi luureleke, mis reedel massimeediasse jõudis, tekitas USA välissuhetes hulgaliselt piinlikke olukordi ning kahjustas arvatavasti nii USA luureteenistuste tööd kui ka Ukraina plaane Venemaa sissetungi tõrjumiseks. Ehkki esialgu üritasid ukrainlased leket pisendada ja nimetasid seda Vene mõjutustegevuseks, tunnistasid president Volodõmõr Zelenskõi büroo esindajad nädala lõpuks CNN-ile, et osa kevadise vastupealetungi plaane tuli juhtunu tõttu ümber teha. Ekspertide sõnul on see USA-l ilmselt suurim selline andmeleke pärast Venemaale üle jooksnud luuretöötaja Edward Snowdeni 2013. aasta paljastusi.