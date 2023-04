OOTUS RIIGIKOGULE | Reemo Voltri: te ikka hoomate, et Eesti haridussüsteem on kokku kukkumas?

Kui Eesti rahvas on hästi haritud, siis saab ka meie majandus õitseda ning kogu ühiskonna rahulolu kasvada. Haridus on ka muuhulgas julgeoleku küsimus – on oluline, et kogu Eesti noorsugu oleks ühtses eestikeelses inforuumis ja selleks peab Eesti olema jätkuvalt väga hea haridusega riik.