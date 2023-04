RAAMATUBLOGI: Mis toimub maailma õnnelikumas riigis Norras, kui pealispinna alla vaadata? Mõrvad, mõrvad, mõrvad...

Nagu siinmail ikka juhtub, avastatakse hea krimikirjanik pisut hilja, ent see on parem, kui mitte kunagi. Kõik kirjastused üritasid viimasel kümnendil otsida Põhjamaadest ja üleilma häid krimkasid, ent kummalisel kombel Engeri otsa ei komistatud. Alles siis, kui ta hakkas kirjutama kahasse tuntud tegija Jørn Lier Horstiga, hoomati, et tohoh, ka säärane mees on Norras olemas. Kusjuures ühiseid raamatuid reklaamiti välja kui kahe Norra krimikirjanduse tippu kuuluja suurepärast koostööprojekti. Ainult et see teine tipp oli meile tundmatu.