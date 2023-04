SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa valmistub selleks, kui Ukraina üle piiri ründab. 9. mai paraadegi jäetakse juba ära

Tegemist on tähendusliku otsusega, mis tunnistab väga selgelt Ukraina võimaliku rünnaku ohtu nendele linnadele. See on põhimõtteline muudatus võrreldes sõja algusega aasta tagasi, kui välistati igat masti sõjategevus Venemaa territooriumil. Eriti muidugi õhurünnakud.