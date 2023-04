Värske leke: Vene luure teeb enda sõnul koostööd USA sõbra Araabia Ühendemiraatidega

Uudisteagentuur AP vahendas arvatavasti Pentagoni värskest lekkest pärinevat dokumenti, mille järgi kiitlevad Vene luurajad, et teevad koostööd USA partneri Araabia Ühendemiraatidega (AÜE). Tsiteeritakse 9. märtsist pärinevat raportit, mille järgi kuulas USA luure jaanuari keskel pealt FSB ametnike vestlust. „FSB ametnike väitel on AÜE julgeolekuametnikud sõlmind Venemaaga kokkuleppe, et teevad USA ja Briti luure vastu koostööd,“ märgitakse dokumendis.