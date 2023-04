Slavoj Žižek: jumalaks arendatud tehisintellekt jätab inimkonnast järele üksnes kõrbe

Tehisintellekti arendamise pausile panemist nõudvale elu tuleviku instituudi avalikule kirjale on kirjutanud alla juba tuhanded tuntud inimesed Elon Muskiga eesotsas. Allakirjutanud muretsevad, et tehisintellekti arendajad on „jäänud kinni kontrollimatusse võidujooksu“, töötades välja võimsaid süsteeme, mille tegutsemist ei suuda keegi, kaasa arvatud nende loojad, ei mõista, ennustada ega kontrollida.