FAKTIKONTROLL | Maksureform ei tõsta kaupade ja teenuste hindu 10% võrra

Seepeale hakkasid paljud Facebooki kasutajad tulevast valitsust süüdistama valetamises, kuid enamik on lihtsalt segaduses. Kui palju need maksumäärad siiski tõusevad? Kaks või kümme, protsenti või protsendipunkti? Kas kõik hinnad tõusevad 10% võrra?

Mida väidetakse?

„Kas tegemist on taas järjekordse vassimisega, et rahvast selliste valedega pühade ajal vähem šokeerida või lihtsalt lollitada? Näib nii,“ kirjutas portaal Uued Uudised.

Kuidas on asi tegelikult?

„Jah, see sõnastus pole päris korrektne,“ ütles Tartu Ülikooli andmeanalüüsi lektor Indrek Seppo. „Koalitsioonilepe ei ole mingi juriidiline dokument, vaid strateegia- ja visiooniplaan. Me saame ju kõik aru, mida koalitsioonileppes sisuliselt öeldi ja ma ei teeks sellest suurt numbrit“, lisas ta.

„Nõustun, et selliselt sõnastatuna polnud see täpne, aga samas usun, et enamik lugejaid, sh ma ise, said aru, mida silmas peeti. Ehk ma ei teeks sellest suurt probleemi,“ ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.