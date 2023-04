Mari-Vivian Ellam: kas on normaalne, et Eesti laps peab õppima klassis, kus ta on ainus eestlane?

Uuest koalitsioonilepingust loeme: „Viime 2030. aastaks kogu Eesti põhihariduse eestikeelseks, kus lapsed käivad ühises koolis, sõltumata nende kodusest keelest.“ See on tugev samm hariduse ühtlustumise suunas, millel on paraku päris mitu halba tagajärge.