Muuseumikaardi juht: uus kaart kaotab barjääri muuseumisse sisenemisel

Mida muuseumikaart endast kujutab?

Muuseumikaart on Eestis ainulaadne muuseumide ühine digitaalne aastapilet, millega pääseb enam kui 100 muuseumi, galeriisse ja elamuskeskusesse nautima aasta jooksul enam kui 500 näitust. Korduvkülastajale on see soodne võimalus nautida kultuuri, külastada häid muuseume või inspireerivaid näitusi mitmeid kordi järjest.

Kui palju kaart maksma hakkab?

Muuseumikaart maksab 59 eurot, mis muuseumisõpradele on vägagi mõistlik investeering. Suurema osa muuseumikaardi tuludest saavad muuseumid tagasi, nii et iga muuseumikaardi ostu ja iga külastusega saab toetada Eesti muuseume, et nad saaksid pakkuda mitmekesiseid näituseid, rikkalikku programmi ja säilitada meie kultuuripärandit.

Võib öelda, et muuseumikaardi hind on piisavalt soodne ning tasub ennast ära juba mõne külastuse järel ja võimaldab pikemas vaates kindlasti kasumissegi jääda. Eesti kallimate muuseumide piletid maksavad 15–16 eurot, nii et juba nelja korraga on rahaliselt võit olemas. Rääkimata siis muuseumikülastuse positiivsest mõjust teadmiste arendamisele, elamuste saamisele, kultuuri tundmaõppimisele ja vaimse tervise hoidmisele.

Kui muuseumikaart on kasutusel QR-koodiga, siis oleks vaja ilmselt nutitelefoni? Võib juhtuda, et kõigil eakamatel muuseumihuvilisetel vastavat tehnikat pole. Kuidas nemad saavad kaarti kasutada?

Muuseumikaart on personaalne ja seotud isikukoodiga, nii et kel nutitelefoni ei ole ja ka QR-koodi näiteks välja printida ei saa, siis isikukoodi alusel saab muuseumitöötaja teha kindlaks, kas külastajal on aktiivne muuseumikaart.

Kui paljud Eesti muuseumid on süsteemiga liitunud?